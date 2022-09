Andreas Muller, la toccante dedica al fratello in ospedale: «Dovrebbe sottoporsi ad un intervento»

La dolce dedica di Andreas Muller per il fratello Daniel. Il ballerino di Amici ha più volte scritto parole al miele per il fratello e, ora, ritorna sui social a raccontare cosa sta succedendo e cosa succederà nei prossimi giorni. Il fratello Daniel, infatti, è in ospedale: «L’ultima foto è di martedì notte davanti al portone di casa dopo aver lasciato Daniel in Ospedale. Quella sera aveva una tachicardia fuori controllo che lo portava anche a sudare tanto. Dopo averlo portato al pronto soccorso i medici una volta scoperto che i battiti erano circa a 190 è stato messo in codice rosso e ricoverato per una settimana. Siamo abituati e siamo sempre qui a dedicarci a questa roccia».

Leggi anche > Totti-Ilary, Fabrizio Corona svuota il sacco: «Che il game abbia inizio: primo indizio»

ANDREAS MULLER E IL FRATELLO IN OSPEDALE

«Oggi potrà uscire per qualche giorno e poi dovrà rientrare in ospedale perché a fine mese dovrebbe sottoporsi a un piccolo intervento. Tra sorrisi e momenti più sconfortanti sei stato, sei e sempre rimarrai il regalo più bello che la vita potesse farmi» si legge ancora nel post dove il ballerino spiega di aver accompagnato suo fratello in ospedale martedì. E, dopo averlo lasciato, si è scattato una foto in piena notte davanti al portone di casa.

LE CAUSE

Il motivo del ricovero è una tachicardia fuori controllo, ha spiegato, che provocava anche una forte sudorazione. Appena arrivati al pronto soccorso i medici hanno subito evidenziato che i battiti erano a circa 190, quindi è stato ricoverato in codice rosso. Daniel è in ospedale da una settimana, ma presto potrà trascorrere qualche giorno a casa ora.

I medici hanno dato la possibilità al giovane di passare qualche giorno con la sua famiglia dopo una settimana di ricovero. Dopo questi giorni però dovrà tornare in ospedale e sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico a fine mese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 21:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA