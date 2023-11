Andreas Muller, problemi per la gravidanza di Veronica Peparini: «La visita non è andata bene». Come sta

di Cristina Siciliano

Una delle coppie più amate e chiacchierate delle ultime edizioni di Amici ha annunciato nei giorni scorsi a Verissimo una bellissima novità per il suo futuro: Veronica Peparini e Andreas Muller avranno due figlie insieme. Con grande determinazione l'ex insegnante di Amici ha scelto di portare avanti la sua gravidanza gemellare. Tuttavia, proprio nelle ultime ore Andreas ha scritto un annuncio nelle sue Instagram stories che ha preoccupato molto i suoi fan. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta.

Andreas Muller su Instagram

«Prima di rendere pubblica la notizia stava andando tutto bene - ha scritto Andrea Muller nelle sue Instagram stories -. Questa mattina non vedevamo l'ora di arrivare al controllo per vederle e assicurarci che stessero bene come è sempre accaduto in questi quattro mesi. Questa mattina purtroppo la visita non è andata come doveva andare. Ovviamente questa gravidanza è pubblica per ovvi motivi e vi ringraziamo per l'amore e la vicinanza. Ora però vi chiediamo anche il massimo rispetto e senza fare allarmismi speriamo di poterci risentire presto con notizie migliori».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 17:30

