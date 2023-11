Amici, Holden si emoziona durante l'esibizione. Maria De Filippi: «Vederti così è stato tanto. Chapeau»

di Cristina Siciliano

Durante la nuova puntata di Amici non sono mancate le emozioni, gli ospiti e le sorprese. Tuttavia, il talent show condotto da Maria De Filippi sembra avere già trovato il suo cavallo vincente: Holden, cantane classe 2000 della scuderia di Rudy Zerbi, che ha già infranto un primo record. Il suo inedito "Dimmi che non è un addio" è il singolo più ascoltato di questa edizione. E proprio durante l'ultima puntata del talent, il cantante si è esibito con una cover del brano Il mio canto libero di Lucio Battisti.

Amici, Holden si emoziona

Holden si è commosso e si è fermato per pochissimi secondi durnate la sua esibizione.

Anche Maria De Filippi ha voluto esprimere la sua opinione in merito alla performance di Holden. «Se ti fosse successo questo anche una settimana fa saresti andato nel panico. Invece vederti togliere il microfono dell'asta e continuare a cantare per me è stato tanto. Chapeau».

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Novembre 2023, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA