Andreas Muller, dedica ai nonni: «Cercherò di trasmettere tutti i vostri valori a queste due principesse»

Andreas Muller, tra qualche mese, diventerà papà di due bambine che, al momento, sono al sicuro dentro al pancione di mamma Veronica Peparini. Il ballerino e la coreografa stanno raccontando sui social questo periodo così speciale che è la gravidanza che, qualche settimana fa, li ha fatti rimanere un po' con il fiato sospeso a causa di alcune complicanze che, si spera, si possano risolvere. Nelle sue ultime storie Instagram, Andreas ha mostrato ai fan il dolce regalo per i genitori ovvero i nonni.

La dedica di Andreas Muller

Andreas Muller sta per diventare papà e questo pensiero lo rende la persona più felice del mondo. Proprio in occasione delle feste natalizie, il ballerino ha deciso di fare un pensiero speciale, con tanto di dedica, ai suoi genitori. Quindi, ha mostrato su Instagram ciò che ha regalato loro: l'ecografia in cui si vedono le sue due bambine.

Dietro al dolce quadretto, ha scritto: «Per due nonni speciali! Grazie per tutto quello che avete fatto per me. Ora, cercherò di trasmettere tutti questi valori a queste due piccole principesse. Vi amiamo e so che anche loro vi ameranno».