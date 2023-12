Veronica Peparini, Andreas Muller e la dedica d'amore: «Osservo il pancione e voglio solo farti sorridere»

di Redazione web

Veronica Peparini e Andreas Muller stanno aspettando due gemelline e stanno raccontando sui social, per quanto possibile, questo momento magico, ma anche delicato, che è la gravidanza. Infatti, i due futuri genitori hanno, più volte spiegato, che si tratta di una gestazione non semplice poiché «i vasi sanguigni sono condivisi tra le due piccole e in questo momento una delle due è donatrice di sangue nei confronti dell’altra, che quindi è ricevente». Tuttavia, Veronica e Andreas cercano di rimanere tranquilli e il futuro papà desidera solo che la compagna sia serena.

La dedica di Andreas Muller

Andreas Muller ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui improvvisa un balletto insieme a Veronica Peparini che, poi, si defila e sorridente, si reca in un'altra stanza. Il ballerino, quindi, ha scritto: «Non posso neanche minimamente immaginare cosa significhi vivere una gravidanza, sentire due vite che nascono dentro il tuo stesso corpo… Abbiamo attraversato un periodo delicato uscendone vincitori ma stiamo continuando a prenderci cura di noi e di quelle due piccole la dentro perché tutto questo è il regalo più bello che potevamo ricevere per Natale e per le nostre vite già ricche, e non di materiale, ma di amore.

Io nel mio piccolo posso solo farti sorridere, essere presente e responsabile, ma anche fare lo scemo (quello scemo che tu conosci bene) per farti vivere ogni giorno nel modo migliore possibile, sperando che anche loro sorridano.

Penso giorno e notte, osservo quella pancia tutti i momenti in cui posso e dico solamente che non vedo l’ora di vederle…».

I commenti dei fan

La coppia formata da Veronica Peparini e Andreas Muller piace molto sui social e, infatti, il post ha riscosso grande successo su Instagram. Qualcuno ha scritto: «Veronica e le due bimbe sono donne fortunate ad avere te accanto! Prenditi sempre cura di loro», «Sei di una dolcezza incredibile con le tue principesse» oppure «A volte bastano cose semplici per strappare un sorriso o vivere un momento sereno».

