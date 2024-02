Veronica Peparini, selfie allo specchio con pancione. Le gemelline già pronte a danzare: «Si muovono tantissimo»

di Redazione web

Veronica Peparini è quasi arrivata al termine della sua gravidanza: a breve, conoscerà le sue due bambine. Il suo pancione cresce a vista d'occhio e la coreografa sente, sempre di più, le due piccole muoversi dentro di lei. Nei giorni scorsi, Andreas Muller ha risposto più volte a chi continuava a ribadire il fatto che Veronica mostrasse troppo il pancione e lei ha, semplicemente, aggiunto: «Faccio come mi pare».

La storia Instagram di Veronica Peparini

Veronica Peparini sta per diventare mamma per la terza volta. I suoi primi due figli, Olivia e Daniele, sono infatti nati dal matrimonio precedente. La coreografa, però, sta vivendo il periodo di questa nuova gravidanza con tutta un'altra emozione e non si stanca mai di guardare il proprio pancione crescere e di sapere che le sue bambine stanno bene. Così, nelle scorse ore, Veronica si è scattata un nuovo selfie allo specchio, mostrando ai fan la pancia coperta da una canotta nera molto leggera e anche la sua forma invidiabile al settimo mese inoltrato di gestazione.

Poi, nel video successivo, l'ex professoressa di Amici ha inquadrato il suo pancione che si muove e ha scritto: «Si muovono tantissimo... lo vedete anche voi?» ha chiesto ai fan.

Veronica Peparini mamma

Veronica Peparini non vede l'ora di diventare di nuovo mamma e, in questi mesi, ha raccontato su Instagram la sua gravidanza.

