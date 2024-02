Fedez alla sfilata dell'amica Donatella Versace (senza Chiara Ferragni): risate e messaggi sul telefonino

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe ormai arrivato al capolinea, tuttavia, manca ancora una dichiarazione ufficiale da parte dei due diretti interessati, anche se, tutto farebbe pensare a una separazione già avvenuta. Indizi social, pochi sorrisi (a parte quelli di lei sui social) e varie voci di corridoio confermerebbero la rottura. Inoltre, l'influencer, che di solito è la regina della Fashion Week milanese, non starebbe prendendo parte a nessuno degli eventi in programma come, ad esempio, la sfilata di Donatella Versace, dove invece c'è Fedez. Il rapper, per la prima volta a una sfilata di moda senza la moglie, è stato intercettato ai microfoni di Pomeriggio Cinque dove ha spiegato di avere accettato l'invito della stilista perché è per lui una grande amica. «Mi è molto vicina in questo momento», ha spiegato Fedez.