Barbara D'Urso: «Non finisce qui...», il messaggio che insospettisce i fan dopo l'addio (forzato) a Pomeriggio 5

Barbara D'Urso ha rappresentato la storia della televisione italiana. Il suo saluto a Mediaset arriva con l'amaro in bocca e ha il sapore di una sconfitta. La conduttrice di Pomeriggio 5 è stata mandata a casa da Pier Silvio Berlusconi, durante quello che sembra essere un «lavoro di pulizia dal trash», come è stato definito dai telespettatori.

La showgirl, però, non ha accettato di buon cuore quanto accaduto. Per questo motivo ha rilasciato interviste e dichiarazione con le quali ha messo i puntini sulle "i" su determinati fatti e accadimenti che hanno riguardato la sua carriera in Mediaset.

Poi il messaggio ai suoi telespettatori ha commosso i follower su Instagram, ma qualcosa ha insospettito i fan.

«Non vi ho potuto salutare come avrei voluto, ma sono qui a dire grazie ad ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è, ma mi ha comunque dimostrato solidarietà», così Barbara D'Urso ha salutato i suoi telespettatori sui social.

La conduttrice ha recriminato a Pier Silvio Berlusconi la mancanza di tatto e proprio il fatto che non le ha dato l'opportunità di salutare i fan tramite il mezzo che meglio rappresenta la sua essenza: la televisione e, nello specifico, Canale 5.

«A tutti voi la mia gratitudine - continua Barbara D'Urso -. #colcuore».

Poi però, i suoi saluti insospettiscono i fan che notano, ancora una volta, il risentimento con cui la conduttrice torna a casa senza il suo meritato spazio in Mediaset: «Non finisce qui...», conclude la conduttrice.

