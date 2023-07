Barbara D'Urso e quella gaffe del tweet Mediaset: «Mi chiamarono tr***a, nessuno mi ha mai chiesto scusa»

di Redazione web

Barbara D'Urso rivela un retroscena clamoroso dietro il tweet pubblicato mesi fa da uno degli account uffciali della rete Mediaset. "QuiMediaset", lo scorso marzo, si è reso protagonista di una clamorosa gaffe che ha fatto molto clamore e sul quale la conduttrice di Pomeriggio 5 oggi fa chiarezza. Ecco cosa ha detto.

Palinsesti Rai, il dg Rossi: «Gli addii? Noi sfavoriti dal tetto compensi. Quello di Annunziata è incomprensibile»

Barbara D'Urso, Francesca Fagnani e l'invito a Belve: «Da me è sempre la benvenuta»

La gaffe su Twitter di Mediaset

Durante una puntata di Domenica In è apparsa Barbara D'urso attraverso un videomessaggio mandato in onda da Mara Venier a sorpresa per un'ospite presente in studio. L'intervento della D'Urso su Rai1, competitor della Mediaset, scatentò una bufera social. Tanti i commenti esilaranti degli utenti, tra i quali apparve quella che sembrò una replica choc dell’account Twitter QuiMediaset: «Che cosa antipatica. Tr**e mi pare azzeccato Silvy», si è letto sui social. Dopo qualche ora il chiarimento, ma pare non andò proprio come è stato detto fino ad oggi.

La rivelazione di Barbara D'Urso

La conduttrice, in un'intervista a Repubblica, ha rivelato un retroscena sull'accaduto: «Nessuno mi chiede scusa, in fondo sono stata chiamata ‘tr**a’, ho due figli che non vogliono mai apparire, si sono chiesti: "possibile che l’azienda dove lavora da anni la chiami tr**a?" Dopo tre giorni il capo della comunicazione mi chiede scusa privatamente ammettendo che tutto è partito dal suo piccolo gruppo di persone che si occupa, appunto, della comunicazione.

Così nelle ultime ore, Barbara D'Urso ha commentato quello spiacevole episodio e di come avesse già capito che la sua carriera lavorativa a Mediaset fosse al capolinea.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 10:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA