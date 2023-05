Selvaggia Lucarelli e l'addio di Fazio alla Rai: «Ha protetto se stesso, non è stato cacciato»

di Redazione Web

Reazioni su reazioni per l'addio di Fabio Fazio alla Rai dopo 40 anni. Il conduttore, seguito dai suoi collaboratori e dalla sua spalla Luciana Littizzetto, andrà su Canale Nove (Discovery) con il suo talk “Che tempo che fa“. E sulla questione si è espressa anche Selvaggia Lucarelli.

Sul suo profilo Facebook, l'ex giudice di Ballando con le Stelle ha pubblicato il suo pensiero diretto sulla notizia del giorno. Nonostante abbia speso parole di stima nei confronti di Fazio, ha ribadito di non essere d’accordo con la vittimizzazione collettiva da parte del pubblico e dei media verso il conduttore.

«Leggo una partecipazione commossa per l’arrivederci di Fabio Fazio alla Rai, una partecipazione così addolorata che per un attimo, aperto twitter, ho pensato che Fazio ci avesse lasciati ed ero addolorata pure io.

Attenzione, non sto ridimensionando nulla, sto solo cercando di non partecipare a funerali di gente che è, per fortuna, in buona salute, e che scappa da dove in definitiva rischiava una pallottola. Io non penso che Fazio sia stato “cacciato”, penso che gli abbiano, al massimo, fatto capire che tirava una brutta aria».

Ma la giornalista continua ricordando che la Rai è sempre stata governata da «scambi di favori e raccomandazioni».

Pensieri su Fazio

«Fazio è sicuramente un fuoriclasse sotto molti aspetti, ma di fatto, con la sua tv ha sempre fatto politica, almeno su alcuni temi, immigrazione su tutto. Ha scelto ospiti, spesso politici e intellettuali, vicini alla sua idea di mondo civile e ne ha chirurgicamente evitati altri, ha fatto una tv gentile e onesta, mai rivoluzionaria, sotto alcuni aspetti perfino reazionaria.

Ha protetto se stesso e favorito se stesso, circondandosi di amici e appartenenti alla scuderia del suo potentissimo agente, ha fatto quello che fa chi ora sta al governo: politica. Per me ha fatto bene, sia inteso. Pure se non ho sempre amato ospiti, metodo e certe volte pure esecuzione. Solo che quando porti la tua idea di società civile in tv e quindi, di fatto, fai politica, non puoi pensare che proprio la politica che ha in mano quella torta chiamata tv non faccia altrettanto. Ognuno pensa all’auto conservazione. In sostanza, per Lucarelli Fabio Fazio ha pur sempre firmato un contratto milionario quindi non dovrebbe essere considerato un martire.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 23:10

