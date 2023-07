Barbara D'Urso, Alberto Matano commenta l'addio a Mediaset: «Eravamo competitor ma c'è sempre stato rispetto». Poi, l'elogio a Myrta Merlino

di Redazione Web

L'estate 2023 sarà ricordata come quella dei grandi cambiamenti della televisione italiana. L'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 ha fatto molto discutere in questi giorni. E, a commentare tale notizia, nelle ultime ore è stato Alberto Matano, il conduttore de La Vita in diretta, il quale ha sottolineato che con la conduttrice c'è sempre stato un rispetto reciproco. Poi, il conduttore ha commentato anche l'arrivo di Myrta Merlino a Mediaset. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Alberto Matano

«Se mi è dispiaciuto di Barbara D'Urso a Mediaset? Siamo stati sempre competitor con molto rispetto reciproco - ha raccontato Alberto Matano a SuperguidaTv -.

Il conduttore non ha fatto mistero di provare stima per Myrta Merlino. «Sono sicuro che con lei sarà una bella sfida all'insegna del rispetto anche al di fuori della televisione. La prima serata? Di salti ne ho fatti tanti ma chissà in futuro cosa succederà. Per il momento faccio ancora La Vita in diretta che è comunque una sfida impegnativa».

