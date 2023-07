Barbara D'Urso, Alex Belli confessa: «Dispiaciuto per come è stata trattata»

di Redazione Web

L'era post Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 prevede qualche novità. L'addio forzato della conduttrice a Mediaset è stato uno degli argomenti più discussi in questi ultimi giorni. Un saluto che certamente non era quel che la conduttrice immaginava, gestito dall’editore Pier Silvio Berlusconi in un modo che non le è piaciuto affatto, tant'è che a sua volta, la conduttrice ha deciso di togliersi qualche sassolino intervenendo in prima persona anche sui social. E così, nelle ultime ore, a sostenere Barbara D'Urso è stato l'ex gieffino Alex Belli che, nelle ultime ore, ha espresso la sua opinione a riguardo.

Il commento di Alex Belli

«A Barbara voglio un bene incredibile. Sono cresciuto con e dentro i suoi programmi - ha raccontato Alex Belli in un'intervista a SuperguidaTv -. Senza ombra di dubbio, è uno dei volti storici di Canale 5 e mi dispiace che non faccia più parte della rete.

«Il vero problema non è il trash ma il linguaggio - ha sottolineato Alex Belli -. Qualsiasi tipo di contenuto, anche quello più piccante o scabroso, deve essere trattato con la consapevolezza di essere in una televisione generalista che è piena di investitori pubblicitari. In questa edizione ci sono stati molti comportamenti spagliati. E le coppie? Tutte fumose e litigiose».

