Barbara D'Urso a La7 dopo l'addio a Pomeriggio 5? Voci di contatti tra l'entourage della showgirl e i vertici della rete

di Redazione Web

Ma se Barbara D'Urso se ne andasse a La7? In questi giorni non si fa altro che parlare del'addio della conduttrice a Mediaset. Una notizia che ha fatto il giro del web e che sta facendo molto discutere. Le voci sono davvero tante e in queste ore, su Il Giornale, nella rubrica a cura di Massimo Galanto, si parla del passaggio di Barbara D'Urso a La7. Stando a quanto si apprende sembrerebbe ci siano stati dei contatti con il suo entourage e i vertici della rete Ma procediamo con ordine.

Barbara D'Urso, l'addio a Mediaset spiegato da un ex dirigente: «Ha sbagliato una mossa»

Barbara D'Urso e quella gaffe del tweet Mediaset: «Mi chiamarono tr***a, nessuno mi ha mai chiesto scusa»

In attesa di capire meglio cosa accadrà tra la showgirl e La7, tornano a galla vecchie idee. Nei mesi scorsi si era vociferato di un possibile sbarco su Netflix di Barbara D'Urso con i vertici del colosso streaming che avrebbero messo sul piatto la conduzione di un nuovo reality, Love Never Lies, in onda sulla piattaforma a partire dal prossimo anno. Sono giorni ricchi di tensione e a quanto pare, non si esclude inltre, che la showgirl possa prendere il posto di Caterina Balivo che si prepara al suo ritorno in Rai.

Adesso non ci resta che aspettare aggiornamenti a riguardo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA