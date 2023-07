Palinsesti Rai, mistero Fiorello: il conduttore non c'è nella programmazione del servizio pubblico

di Redazione web

Nei palinsesti Rai il nome di Fiorello non c'è. La Rai ha tutte le intenzioni di riportare in onda Viva Rai2!. Dopo lo straordinario successo della prima edizione su tutte le piattaforme il conduttore non è presente in quella che è la programmazione autunno-inverno del servizio pubblico.

A spiegarlo è l'Ad Rai, Roberto Sergio, a Napoli. Ecco cosa ha detto.

Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi abbraccia Bianca Berlinguer. Bocciate Barbara D'Urso e Ilary Blasi. Raddoppia Temptation Island

Fiorello punge Sgarbi e Morgan: «Su Amadeus avete ragione, non è capace». E il cantante ribatte: «Siete dei mostri»

Fiorello, grande assente Rai

«Il programma di Fiorello 'Viva Rai2!' è moderno, innovativo, una formula incredibilmente nuova che abbiamo avuto la fortuna di poter avere a nostra disposizione.

«Con il mio staff e io in prima persona cercheremo di ragionare con i condomini per trovare una soluzione, una sintesi che consenta a novembre a Rosario di riprendere questa trasmissione. È una cosa che l'azienda Rai vuole fortemente, che non sono in grado di dire se accadrà ma faremo di tutto perché possa accadere», ha aggiunto Sergio.

Come andrà a finire per Fiorello?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Luglio 2023, 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA