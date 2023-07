I vip stranieri pazzi per l'Italia: da Haaland a Michael Jordan e Kim Kardashian, le star innamorate del Belpaese

di Redazione Web

L'Italia? Un garanzia. A dirlo non sono solo le statistiche che posizionano lo stivale d'Europa tra le prime mete più richieste al mondo, ma gli stessi Vip. E che Vip! Sembra proprio che l'Italia sia stata scelta da molti personaggi dello showbitz internazionale per le vacanze o per lavoro. Da tutto il mondo, i super vips sono approdati nella penisola italiana, apprezzandone le numerose qualità: dai paesaggi al cibo, fino alle bellezze culturali.

In primis, la star Kim Kardashian ha soggiornato nelle vicinanze di Ostuni, in Puglia, dopo la sua trasferta pugliese per la sfilata di alta moda targata Dolce e Gabbana, innamorandosene follemente. Basta guardare il suo profilo Instagram per capire quanto Kim sia stata travolta dai paesaggi, atmosfera e temperatura della sud Italia. «Ciao» scrive la super vip sotto il post Instagram riepilogativo dove pubblica una serie di scatti della serata a cui ha partecipato, in total black. Tra i tanti vip accanto a lei, ecco spuntare il giocatore Erling Haaland, l'attaccante del Manchester City, arrivato anche lui in Puglia per un estasiante soggiorno insieme a Kim, Blanco e tantissimi altri vip della sfilata.

Sfilata di vip

Ma la sfilata di vip in Italia non è finita. Capri invece è stata la meta scelta da due colossi: Magic Johnson e Michael Jordan. I due hanno deciso di trascorrere le vacanze in costiera, facendo un tour tra i paesi più belli.

In montagna

C'è chi, invece, ha deciso di passare le vacanze al fresco. Ma pur sempre in Italia. Si tratta del regista americano Oliver Stone è sbarcato nella penisola per passare qualche giorno di relax nel "Rifugio Scotoni", in Alta Badia (Trentino Alto Adige). A scoprirlo per primo è stato lo stesso proprietario del rifugio che, sorpreso di trovare il regista americano tra i suoi commensali, gli ha chiesto un selfie ricordo. Ma oltre ad apprezzare i paesaggi, sembra che il regista abbia goduto delle prelibatezze che il post gli ha offerto. In primis la carne, tanto da voler entrare in cucine e scattare una fotografia nella cucina del posto, con in mano una mannaia da macellaio, usata per le famosissime grigliate del rifugio. Gli scatti sono diventati in poco tempo già virali sul web. Ma non è la prima volta che il regista sceglie il Bel Paese. Oliver è stato spesso ospite alla mostra del Cinema di Venezia, dove ha partecipato, portando pellicole cinematografice sempre molto apprezzate dalla critica. E questo non fa altro che confermare quanto l'Italia si amata dal resto del mondo.

