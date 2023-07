Michael Jordan e Magic Johnson cantano Volare in vacanza a Capri

di Redazione web

Mettete due giganti e leggende del basket come Magic Johnson e Michael Jordan, insieme a cena in un ristorante di Capri e scatta in automatico il video mentre cantano Volare insieme allo staff del ristorante. Dopo una passeggiata per il borgo marinaro di Marina Grande, il grande campione americano si è recato nella famosa limonaia del ristorante Da Paolino e dopo aver salutato i proprietari del ristorante più caratteristico di Capri, insieme all'attore Samuel L. Jackson e al mitico Jordan hanno preso parte all’abitudinaria cena annuale nella famosa limonaia di Capri, il ristorante Da Paolino Lemontrees.

Ieri sera a Capri c'erano Michael Jordan e Magic Johnson che con i tamburelli, cembali e mandolini, cantavano "Volare" e "Tu vuò fà l'americano", attirando gente dagli altri tavoli. Ah, c'era anche Samuel L. Jackson.

Qui siamo oltre il multiverso. pic.twitter.com/uT7LRWmINa — La Giornata Tipo (@parallelecinico) July 13, 2023

Sulle note di volare

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Luglio 2023, 18:44

