«Tina Cipollari trash? Anche Giorgio Manetti ha fatto il suo show nel reality», l'ex dama Elga Profili attacca il cavaliere

Elga Profili, ex dama del trono over di Uomini e Donne, il reality condotto da Maria De Filippi, ha espresso la sua opinione puntando il dito contro Giorgio Manetti riguardo alle sue ultime dichiarazioni nei confronti dell'opinionista, Tina Cipollari. A dirla tutta, l'ex dama si è inaspettatamente schierata a favore dell'opinionista, dopo le polemiche scatenate dalle frecciatine dell'ex cavaliere, al quale ha risposto in rima. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio l'ex dama.

Le parole dell'ex dama di Uomini e Donne

Elga Profili attraverso un'intervista a Tag24 ha parlato della sua avventura all'interno del programma. «Dietro la trasmissione c'è una macchina organizzativa che funziona alla perfezione - ha raccontato Elga Profili -.

Poi, riguardo alla polemica tra Giorgio Manetti e Tina Cipollari, l'ex dama ha sottolineato: «Nel programma mi sono scontrata diverse volte con Tina Cipollari ma credo che lei faccia il suo lavoro. Credo che, nonostante sia irruente e a volte sopra le righe, il suo ruolo in quel contesto sia proprio quello di dare opinioni e sottolineare degli aspetti negativi. Maria De Filippi è una persona molto intelligente e se Tina è lì da molti anni è perché svolge bene il suo ruolo. Se questo non andasse bene per la trasmissione, sicuramente Maria non l'avrebbe tenuta nel programma. Riguardo al fatto che Manetti dica che la Cipollari sia trash, anche lui ha fatto dello show in trasmissione quindi la sua critica mi sembra inconsistente oppure potrebbe essere un modo per mettersi in evidenza».

