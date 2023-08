Uomini e Donne, Gianni Sperti preoccupa i fan: «Non so se ci sarò quest'anno»

di Redazione web

Tra poche settimane inizieranno le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne e, dopo la conferma della presenza di Tina Cipollari, i fan del dating show di Maria De Filippi hanno iniziato a chiedersi se Gianni Sperti, altro opinionista del programma sarebbe stato riconfermato o meno. Intanto, Gianni ha trascorso alcuni giorni in Vietnam, da solo, per potersi ricaricare e tornare di nuovo al pieno delle sue energie per la nuova stagione televisiva.

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, Maria De Filippi aveva risposto in modo affermativo alla domanda impertinente di Tina Cipollari che le chiedeva «Noi siamo riconfermati, vero?»

Tuttavia, i cambiamenti dei palinsesti hanno destato qualche preoccupazione anche per i fan di Gianni Sperti.

Gianni ha risposto ad alcune domande e ha dichiarato: «Io sono rimasto all’ultima puntata, quando Tina ha chiesto a Maria De Filippi sfacciatamente se fossimo riconfermati. Questo ha dato un barlume di speranza.

