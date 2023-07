Uomini e Donne non andrà in onda come previsto: cambia la data di inizio della nuova edizione

di Redazione Web

Cambio programma per la nuova edizione di Uomini e Donne, il dayting show condotto da Maria De Filippi, in onda da settembre su Canale 5 alle 14.45. Sono diversi i dettagli che devono essere ancora delineati. Ovviamente, quello che sappiamo è che gli opinionisti, fedeli al programma, saranno sempre gli stessi: Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì. Ancora un alone di mistero sui nuovi tronisti del trono classico. La nuova stagione televisiva di Uomini e Donne subità un importante cambiamento riguardo alla sua data di inizio ufficiale. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Temptation Island, Roberta la tentatrice di Giuseppe partecipò a Uomini e Donne: ma aveva un altro look

«Maria De Filippi mi ha insegnato tutto. Ecco come ho scelto le coppie di Temptation Island»

Uomini e Donne: ecco quando inizia

A quanto pare, la prossima edizione del reality condotto da Maria De Filippi non inizierà come previsto il 18 settembre. Lo ha rivelato Lorenzo Pugnaloni, creatore della fanpage ufficiale di Uomini e Donne. Al contrario, sembra confermata la nuova data d'inizio del programma, che partirà non più il 18 settembre, come annunciato in precedenza, ma l'11 settembre, anticipando così la sua messa in onda.

Le registrazioni del dating show sembrano essere confermate per l'ultima settimana di agosto, dal 28 al 31 agosto, nello specifico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA