Gianni Sperti confessa: «Ho detto 'no' a Geri Halliwell, è il mio più grande rimpianto»

Gianni Sperti ha confessato quello che è uno dei suoi più grandi rimpianti quando era ancora un ballerino. Prima di arrivare nel salotto di Uomini e Donne e di lavorare con Maria De Filippi, Sperti era infatti un ballerino famoso e affermato, arrivando a far parte del corpo di ballo di moltissime trasmissioni ed entrando nel 2006 nel cast dei professionisti di Amici di Maria. Avrebbe però rinunciato a un importante incarico di lavoro per amore.

Il lavoro con Geri Halliwell

Stando a quello che ha rivelato l’opinionista a Uomini e Donne Magazine, Geri Halliwell avrebbe messo gli occhi su di lui e gli avrebbe offerto di lavorare con lei per un tour mondiale: «Ho rinunciato al tour mondiale con Geri Halliwell», ha spiegato, aggiungendo di averlo fatto per amore. Il riferimento è a Paola Barale, donna a cui è stato legato sentimentalmente per diversi anni.

La relazione con la Barale

Una relazione che gli ha dato molto, ha ammesso Sperti in precedenti interviste: «Se pensavo che il matrimonio con Paola fosse per tutta la vita? Ma certo, quando prendi la decisione e vai in chiesa all’altare pensi quello. Se arrivi a fare quella decisione… La prima a chiedermelo fu lei, io avevo 23 anni e non ero pronto. Poi dopo due anni a 25 sono stato io a chiederlo. Io ero molto innamorato di lei e mi sono sentito molto amato».

Il ricordo

Sebbene qualche accusa e frecciatina da parte della Barale, Gianni ammette i avere un bel ricordo del loro amore: «Ci possono essere stati tanti motivi.

