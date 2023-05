Paola Barale e l'aborto, le critiche choc: «Mi hanno detto che uccido bambini». La sua risposta agli hater

di Redazione web

Parole forti quelle rivolte a Paola Barale che si è dovuta difendere da critiche e messaggi choc. La showgirl si è raccontata al settimanale Chi confessando la sua indignazione. Secondo quanto affermato dalla stessa conduttrice televisiva, pare abbia ricevuto alcuni messaggi che l'accusavano di essere un'assassina. Scopriamo insieme perché.

Paola Barale a Verissimo: «Libido ko per la menopausa? La risveglio così...». Poi la frecciatina a Gianni Sperti

Gianni Sperti confessa: «Ho detto 'no' a Geri Halliwell, è il mio più grande rimpianto»

L'aborto, confessioni e critiche

Dai suoi amori storici alla menopausa, Paola Barale si racconta senza veli lasciando stupiti tutti. L'aborto, avvenuto dopo poco tempo dall'inizio di una relazione, ha generato rabbia e dissenso sul web.

La showgirl ha dichiarato di aver scoperto di essere incinta solo dopo un mese dall'inizio di una relazione con un uomo di cui non ha rivelato l'idenità. Lo spiega a Chi in un'intervista rilasciata per la promozione del libro in cui racconta delle difficoltà di una menopausa precoce che le ha tolto la libido poco dopo i 40 anni.

Le risposte di Paola Barale alle accuse di "omicidio"

Numerosi follower si sono scagliati contro di lei inviandole messaggi choc del tipo: «Uccidi figli», o ancora «Racconti queste cose solo per visibilità».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA