Maria De Filippi irriconoscibile ai funerali di Silvio Berlusconi. La reazione dei social: «Cosa le è successo?»

L'ultima volta che l'Italia l'aveva vista soffrire in diretta, era stato per il funerale del marito Maurizio Costanzo. A pochi mesi da quel giorno, Maria De Filippi è tornata davanti alle telecamere in un momento di dolore. Stavolta meno personale e più collettivo. La morte di Silvio Berlusconi l'ha colpita, come a tutti i dipendenti Mediaset che più volte in questi giorni hanno sottolineato la parola «famiglia». Berlusconi, per i suoi dipendenti, era come un papà aggiunto, un amico, un fratello.

Maria era seduta in seconda fila vicino a Silvia Toffanin, nuora dell'ex premier. E ad attirare gli osservatori, oltre al look semplice e con un significato preciso (la camicia bianca un omaggio al Cav), è stato il volto della conduttrice.

Maria De Filippi, il volto che incuriosisce i social

Maria De Filippi, vestita con un outfit semplice e una maglia bianca, ha fatto parlare di sé per il suo volto.

Perché si è vestita di bianco

Maria De Filippi è stata una delle poche a non aver scelto un look total black per il funerale di Silvio Berlusconi. La sua camicia bianca è stata probabilmente un omaggio al fondatore di Forza Italia, che amava ripetere alle donne di vestire di bianco ed essere possibilmente bionde. Frase che avrà detto più volta anche alla conduttrice, che da anni è volto di punta di Mediaset.

