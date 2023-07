Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono lasciati? Lui si presenta senza fede ai Palinsesti Rai

di Redazione Web

Aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? I fan se lo chiedono da giorni e c'è un particolare che non è sfuggito ai presenti durante la serata della presentazione dei Palinsesti Rai. Infatti, il conduttore si è presentato all'evento senza indossare la fede al dito. Anche a fine febbraio era circolata la notizia di una presunta crisi tra i due, che poi è stata smentita da Stefano De Martino che aveva condiviso sui social una foto con la sua dolce metà mettendo così a tacere il gossip. Ma adesso? Cosa sta succedendo? Procediamo con ordine.

Stefano De Martino e Belen si sono lasciati?

L'assenza della fede sul dito di Stefano De Martino ha destato sospetti tra i fan.

Per il momento tutto tace e la showgirl non ha lasciato nessuna dichiarazione in merito alla situazione.

Adesso non ci resta che aspettare aggiornamenti o dichiarazioni da parte della coppia.

Sabato 8 Luglio 2023

