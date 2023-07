Francesca Fagnani, Stefano De Martino il primo ospite a Belve prima dello one man show

di Redazione Web

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Rai, Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, ha avuto il via libera per la nuova stagione. La conduttrice ha rivelato che il primo ospite della prossima stagione sarà Stefano De Martino. Il pubblico si è mostrato particolarmente entusiasta alla notizia e non vede l'ora di vedere questo momento di televisione. Sarà il conduttore, dunque, il primo a sedere sullo sgabello e rispondere alle domande pungenti della conduttrice.

Francesca Fagnani, il primo bacio con Enrico Mentana: «Me lo ha dato in ascensore, fu inaspettato»

Francesca Fagnani: «In televisione andrebbe premiato il coraggio più che le parrocchie»

La notizia della partecipazione di Stefano De Martino a Belve ha già generato un'ondata di entusiasmo tra i fan. I social sono pieni di commenti positivi, con fan impazienti di vedere questo momento in televisione. Il conduttore e ballerino è uno dei volti di punta di Rai 2 e per la prima volta, avrà anche un suo one man show che andrà in onda il 14 e il 21 dicembre e che si chiamerà De Martino show.

De Martino show

Con il conduttore a De Martino show ci saranno grandi personaggi del mondo dello spettacolo, tra musica e comicità. Doppio impegno per De Martino che tornerà in onda anche con Bar Stella.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 11:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA