Harry e Meghan Markle, è crisi? Il principe vola in Africa da solo «per ritrovarsi»

di Redazione Web

Il principe Harry e Meghan Markle sono in crisi? Un dubbio ridondante e nessuna risposta certa. Il 2023 doveva essere l'anno della rivincita e invece, si è rivelato un anno davvero difficile per Harry e Meghan. Tra la decisione di Spotify di mettere fine al podcast Archetypes e quel posto in terza fila per Harry all'incoronazione di re Carlo. Insomma, un'umiliazione dopo l'altra. A quanto pare, i tabloid inglesi non hanno dubbi sul momento difficile che sta vivendo la coppia. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«I duchi di Sussex hanno bisogno di stare lontani e stanno cercando di capire cosa sia successo. Harry deve ritrovare se stesso». A riportare la notizia e RadarOnline.

Inoltre, Harry starebbe per partire di nuovo per l'Africa per girare un documentario.

Il Paese ha da sempre un posto importante nel cuore del duca di Sussex tant'è che potrebbe regalargli la serenità per riprendere in mano la sua vita e fare chiarezza nella sua situazione sentimentale.

Una partenza lavorativa ma che potrà diventare anche "una terapia di coppia".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 15:43

