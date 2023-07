Wimbledon, Charlotte e l'abito sospetto: «Un omaggio a Felipe?»

di Redazione web

La presenza della principessa Charlotte a Wimbledon non è passata inosservata. Alcuni fan reali, nello specifico, avrebbe notato però che l'abito floreale della piccola, figlia di Kate e William, potrebbe non essere stata una scelta casuale, ma un omaggio ad un ospite speciale che ha assistito alla finale maschile del torneo di tennis sul palco reale insieme ai futuri eredi al trono.

Charlotte e l'abito sospetto



La piccola Charlotte, per la sua prima volta a Wimbledon, ha indossato un abitino floreale che da sempre connota il suo stile.

Per alcuni, la motivazione di tale scelta potrebbe derivare dal fatto che stesse in qualche modo esprimendo una sua preferenza nei confronti del tennista vincitore Carlos Alcaraz, mentre per altri, sarebbe un modo per omaggiare il re spagnolo Felipe.

«Adoro quello sguardo sul viso della principessa Charlotte. Totalmente assorta. Potrebbe avere un significato preciso quel vestito?», scrivono alcuni utenti alla vista della figlia di Kate e William, intenta a dialogare con Felipe.

Domenica a Wimbledon, Kate ha consegnato al numero uno del mondo Alcaraz il suo primo trofeo del campionato di Wimbledon, segnando la vittoria dello spagnolo contro Djokovic che stava lottando per l'ottavo titolo di Wimbledon. Entrambi i giocatori si sono inchinati davanti a Kate e hanno chiacchierato brevemente con la principessa prima che lei facesse un passo indietro e si unisse alla folla per applaudire. Ma per la folla, domenica, c'era solo Charlotte che ha conquistato davvero tutti.

