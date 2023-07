Il principe Harry «in preda al panico per le sue finanze»: la richiesta di una tregua al fratello William. E re Carlo ci pensa

Secondo una fonte, il principe Harry avrebbe contattato suo fratello, il principe William, per cercare una tregua dopo aver espresso preoccupazione per la situazione finanziaria sua e di Meghan Markle. La fonte ha rivelato che Harry è in preda dal panico riguardo alle loro finanze, in particolare dopo l'abbandono del contratto da 20 milioni di sterline con Spotify.

«Kate pronta a giocare sporco se Harry e Meghan riveleranno altri segreti della famiglia reale»

Camilla, primo compleanno da regina tra le polemiche, la foto indigna i sudditi. Poi il gesto di Harry e Meghan

Sos al principe William

Si dice che Harry abbia cercato consigli e conforto contattando William, come riportato dal Mirror. La fonte ha dichiarato che Harry starebbe iniziando a dubitare della decisione di lasciare l'Inghilterra e avrebbe persino suggerito a Meghan di tornare a Londra e dalla famiglia reale. Harry avrebbe discusso con suo fratello la possibilità di tornare nel Regno Unito "per servire re Carlo".

Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE: – Harry senza parole: l’agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio con Meghan

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Luglio 2023, 11:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA