Giulia De Lellis e quel livido sul lato B: «Ho preso una c**ata». Ma sui social è pioggia di critiche: ecco il motivo

Giulia De Lellis ha mostrato un livido sul Lato B, il risultato di una caduta che ieri avrebbe fatto dando una «c**ata epica», mentre ha scritto che Mafalda, noto personaggi dei fumetti, si sarebbe impossessata di lei.

Il risveglio dopo la festa che si è tenuta ieri sera a Forte dei Marmi, però, per l'influencer ha un sapore amaro e oltre a far male il sedere, ha dovuto subire anche una pioggia di critiche. Vediamo insieme perché.

Giulia De Lellis e la «festa dei ricchi ridicoli»

Nelle sue ultime Instagram stories, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha ripreso le immagini di una festa a Forte dei Marmi all'insegna della musica, di canti e di balli. Il party «esclusivo per gente ricca come loro» è stato ampiamente criticato da parte dei fan.

La reazione dei fan

Alcuni utenti che seguono Giulia De Lellis sui social hanno commentato: «Mondo di apparenza e superficialità dove si è amici di amici solo per convenienza e soldi» e, ancora: «Ridicoli e senza senso, questo è il vostro modo di divertirvi?».

In merito alla relazione con il suo Carlo Gusalli Beretta, qualcuno ha insinutato: «Stai con lui solo per soldi, se non va in porto la vostra storia, torni a fare la cretina sui social?».

Giulia De Lellis non replica e si gode una domenica in barca in una location da sogno.

