Giulia De Lellis conduttrice: avrà un programma su RealTime. «Quando desideri immensamente una cosa poi arriva»

Giulia De Lellis condurrà un programma su RealTime. Ad annunciarlo è l'influencer ex corteggiatrice a Uomini e donne che si è detta entusiasta di questa nuova esperienza. Il programma televisivo andrà in onda a novembre ed è dedicato ai problemi di coppia. I casting per partecipare sono ancora aperti e la nuova esperienza per Giulia De Lellis la vedrà impegnata in una nuova avventura dedicata all'amore. Vediamo insieme qualche dettaglio.

"Amore alla prova", programma RealTime

Presentati i palinsesti Warner Bros, Giulia De Lellis è tra i nomi dei conduttori di Real Time della prossima stagione invernale. L'influencer, nelle sue stories di Instagram ha annunciato la novità: «A novembre su Real Time, mi troverete in compagnia, in un nuovo programma. Si chiamerà "Amore alla prova - Crisi del settimo anno". Non vi posso raccontare molto. Se siete una coppia che sta vivendo una crisi e volete fare un esperimento e mettervi alla prova, potete iscrivervi ai casting. Vi sceglieremo e vi selezioneremo. Voglio sapere tutto dei vostri inciuci e della vostra vita».

Nuova esperienza per Giulia De Lellis

