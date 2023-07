Chiara Nasti, il messaggio al figlio Thiago: «Eri così buono e tranquillo come papà, ma adesso...»

di Redazione Web

Sul finire del 2022, Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago avuto dal calciatore Mattia Zaccagni. Nel ruolo di neo genitori, la modella e il calciatore sembrano cavarsela benissimo. E proprio nelle ultime ore, Chiara Nasti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto del piccolo Thiago con una tenera e simpatica didascalia a corredo che non è passata inosservata ai fan. Andiamo a vedere cosa ha scritto nel dettaglio.

Chiara Nasti e la dedica a Thiago

«Eri così buono e tranquillo (uguale a papà) ed ora? No non puoi essere come me». Sono queste le parole di Chiara Nasti a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan al post che Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram. Tra questi, anche quello di Giulia De Lellis: «Bambolotto bello», ha commentato l'influencer. «Solo io lo vedo uguale alla mamma?», ha scritto una fan. E Chiara ha risposto: «Brava, solo io e te lo vediamo uguale a me». «I maschietti sono sempre uguali alle mamme. Preparati», ha scritto ancora un'altra fan.

