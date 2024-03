Ludovica Valli incinta, paura dopo il viaggio a Dubai: «Avevo brutte fitte»

di Cristina Siciliano

Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne, è incinta per la terza volta. La sorella di Beatrice Valli, altra star del dating show di Maria De Filippi e dei social, ha un rapporto molto stretto con i suoi follower, tanto da considerarli come una seconda famiglia. Infatti proprio nelle scorse ore, l'ex tronista ha spiegato attraverso le sue Instagram stories di aver avuto paura dopo il suo rientro a Dubai a causa di «brutte fitte».

La paura di Ludovica Valli

«Ero un po' preoccupata - ha sottolineato Ludovica Valli nelle sue Instagram stories - perché al rientro da Dubai ho avuto delle brutte fitte.

L'ex tronista ha aggiunto: «Il resto per me è sempre stato ed è un valore aggiunto. Questa gravidanza mi sta insegnando tanto. Mi sento ancora più consapevole di tante cose e mi sento più sicura di quello che sono e ciò che voglio continuare ad essere semplicemente ciò che sono sempre stata: me stessa. Nella vita non si smette di imparare mai e questa è una cosa bellissima».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 16:00

