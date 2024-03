Ludovica Valli mostra cellulite e smagliature sul corpo: «Sono come tutte voi, me ne frega meno di zero»

C'è una cosa (bellissima) che Ludovica Valli, influencer e mamma di Anastasia (3 anni l'8 marzo) e Otto Edoardo, entrambi nati dall'amore con il suo compagno Gianmaria Di Gregorio, vuole insegnare ai suoi follower: «amare il nostro corpo». Sempre e comunque, anche nei momenti in cui ci si sente meno attraenti e più vulnerabili.

Ne è una dimostrazione lei, in prima persona, che a pochi giorni dall'annuncio della sua terza gravidanza ha pubblicato, in queste ore, un video con tanto di smagliature e cellulite sulle gambe in bella vista. «Io sono come tutte voi».

Con queste parole l'influencer si è rivolta alle sue follower.