Ilary Blasi, il regalo speciale di Natale alla piccola Isabel: ecco cos’è

di Cristina Siciliano

Le letterine per Babbo Natale sono sempre di più elenchi lunghissimi di regali precisi, alcune volte includono la marca del giocattolo e perfino dove trovarlo perché i sogni dei più piccoli sono fortemente influenzati dagli spot pubblicitari che imperversano da tempo per il Natale. E lo sa bene anche Ilary Blasi che nelle ultime ore ha pubblicato alcuni video nelle sue Instagram stories che mostrano la piccola Isabel, nata dall'amore (ormai finito) con Totti, mentre scarta il suo regalo di Natale.

Il regalo per Isabel

Dopo l'uscita del suo docufilm "Unica" in cui racconta la storia con Totti dal suo punto di vista, Ilary Blasi è ormai al centro del gossip. Attivissima sul suo profilo Instagram, la conduttrice ha scelto di condividere con i suoi follower un tenero momento insieme a sua figlia Isabel: Ilary ha ripreso con il suo cellulare la reazione di Isabel del regalo ricevuto da Babbo Natale.

La figlia di Ilary Blasi e Totti ha ricevuto come regalo di Natale un tavolo beauty con uno specchio centrale basculante con le luci a led. D'altronde avere in camera un angolo per il trucco è il sogno di tante bambine.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Dicembre 2023, 16:37

