Ilary Blasi assalita dai fotografi dopo l'annuncio del suo libro sulla storia con Totti. E lei li “paparazza”

Pensavamo di aver già visto tutto sul divorzio fra Ilary Blasi e Francesco Totti. E invece, dopo il docufilm Netflix Unica, las howgirl ha ancora altro da dire e da raccontare. E lo ha fatto in Che Stupida, il libro edito da Mondadori. Il sottotitolo del libro infatti non lascia dubbi sul contenuto del volume: «La mia verità». Tuttavia, nelle ultime ore, subito dopo aver ufficializzato l'uscita del suo libro, la showgirl ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories che non è passato inosservato ai suoi follower.

La reazione

Ilary Blasi si è accorta dei paparazzi che la stavano fotografando mentre passeggiava tra le strade di Roma e così ha aperto la fotocamera del telefono e si è messa a fare dei video che ha poi pubblicato nelle sue Instagram stories. Guardando il video è inevitabile non sorridere anche perché la prima a essere divertita dalla situazione è proprio Ilary. «Ci hai fatto questo regalo, grazie», hanno detto i paparazzi.

E come sottofondo al video si sente la risata di Ilary Blasi.

L'annuncio del libro su Instagram

«Gli amici mi chiamano “Ice Princess”, la principessa di ghiaccio - ha scritto Ilary Blasi a corredo del post Instagram -.

La showgirl ha aggiunto: «Non mi ero mai dovuta sforzare per rimanere razionale, quella volta sì. “Che stupida” è una storia di dolore e rinascita, la mia. Con un finale inatteso».

