Ilary Blasi a Verissimo: «Totti? Forse ci sono stati tradimenti anche prima, Roma me lo faceva capire...»

Ilary Blasi ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin, con l'uscita del documentario 'Unica', ha creato scompiglio nel mondo del gossip. L'aver raccontato apertamente la storia della sua separazione da Francesco Totti, ha portato non poche reazioni tra i vip. L'unico parso non del tutto interessato a questa 'bomba' è stato proprio lo stesso ottavo re di Roma, che ha commentato la vicenda liquidandola in poche parole: «Faccia e dica ciò che vuole».