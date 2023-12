Belen, la reazione alle parole di Stefano De Martino a Che tempo che fa. La rivelazione sulle amanti famose

di Dajana Mrruku

Belen e Stefano De Martino hanno fatto sempre parlare di loro. Dalle prime paparazzate quando, quasi 10 anni fa, Stefano sfrecciava sulla moto insieme a Belen, al matrimonio da favola, passando per l'arrivo del primo figlio, Santiago, la coppia ha fatto sognare e disperare. Non è sempre tutto oro ciò che luccica e i retroscena della loro storia d'amore tormentata sono venuti presto a galla. Dopo la prima separazione, il ritorno di fiamma dopo l'arrivo della seconda figlia della showgirl argentina con Antonino Spinalbese, e, infine, la rottura definitiva.

«Appena arriva il divorzio, mi sposo Elio», ha dichiarato Belen da Mara Venier, la "zia" televisiva a cui si è affidata per raccontare il suo periodo più buio, partito con la scoperta dei numerosi tradimenti di Stefano De Martino e concluso con il fortunatoritrovamento di Elio Lorenzoni, da prima amico e poi... un po' di più.

Facciamo un passo indietro per capire la reazione di Belu alla risposta di Stefano De Martino.

La replica di Stefano De Martino

«Quando finiscono le relazioni, ci sono sempre due verità», ha commentato Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa, replicando alle accuse di tradimento di Belen che, poco prima, era stata da Mara Venier a Domenica In.

Una risposta che in molti hanno considerato "da signore", mentre altri continuano ad accusarlo di non essere stato un buon marito per la showgirl argentina che sarebbe caduta in depressione proprio dopo aver scoperto l'infedeltà.

Ma quale sarà stata la reazione di Belen a queste parole di Stefano?

La reazione di Belen

Secondo alcune fonti vicine a Fanpage, Belen si sarebbe fatta una «grossa risata», sentendo la replica di De Martino e, avrebbe voluto chiarire che le amanti di Stefano sono tutte «ragazze comuni» e non conduttrici famose, come si era vociferato a lungo in questi mesi.

