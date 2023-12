Belen a cena con Mara Venier. Spunta un regista famoso: «Svolta verso il cinema?»

di Dajana Mrruku

Belen Rodriguez ha messo tutti a tacere con la sua ultima intervista a Domenica In dalla zia Mara Venier. Le due si conoscono da moltissimi anni, «ti ho conosciuta ai tempi dell'Isola dei Famosi e ti ho sempre difesa di fronte a tutti», aveva detto Mara. Un'amicizia e ua stima che va oltre il piccolo schermo teelvisivo e approda nella vita vera, quella quotidiana.

In questi ultimi giorni, infatti Belen e Mara hanno condiviso con i loro follower alcune foto in cui sono ritratte a cena insieme, in compagnia non solo del nuovo compagno Elio Lorenzoni (approvato dalla zia), ma anche di un regista molto famoso. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

L’ospite a sorpresa

Mara Venier è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi follower le sue giornate e la sua quotidianità, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici vip.

Le domande dei fan

La presenza del regista ha incuriosito molto i fan di Belu che hanno iniziato subito a chiedersi se la loro beniamina possa decidere di debuttare nel mondo del cinema, questa volta con un ruolo da protagonista.

Per adesso nulla di confermato e ufficiale, solo qualche curiosità dai fan particolarmente attenti alle prossime mosse della showgirl, ma mai dire mai…

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA