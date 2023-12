Belen, la frecciata ad Alessia Marcuzzi che pochi hanno notato: ecco cosa ha detto

L'intervista che Belen Rodriguez ha rilasciato a Mara Venier nel corso di Domenica In dello scorso 5 dicembre sta facendo discutere per via delle rivelazioni sui "12 tradimenti" a cui Belen ha fatto riferimento durante la chiacchierata con zia Mara. Tra le parole della showgirl argentina anche una frecciata ad Alessia Marcuzzi che pochi hanno notato: ecco cosa ha detto avrebbe perpetrato ai suoi danni.



Belen e Stefano, la reazione dell'ex marito di Alessia Marcuzzi: «È furioso». Ecco cosa sta succedendo

I nomi delle "corna"

Tra le donne che Stefano De Martino avrebbe frequentato sembrerebbe esserci anche il nome di Alessia Marcuzzi, alla quale - anche se in tanti non se ne sono accorti - la showgirl argentina non ha mancato di lanciare una frecciatina.

Ma cosa avrà mai detto sulla conduttrice? Scopriamolo insieme.

Photo Credits: Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Dicembre 2023, 09:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA