Belen: «Ho lasciato io Le Iene». La versione che non convince: la verità sull'addio e la scelta di Berlusconi

Belen Rodriguez parla per la prima volta della rottura con Stefano De Martino. Per farlo, sceglie il "salotto" di Domenica In, su Rai1. La showgirl ha parlato a Mara Venier delle difficoltà dopo l'addio al marito, che l'hanno portata ad affrontare un periodo di «depressione», nel quale «ero arrivata a pesare 49 chili», ha detto. Tra i temi affrontati, anche quello dell'addio a Mediaset, avvenuto «per mia scelta», dice Belen. Ma è andata davvero così?

Belen: ho lasciato io Mediaset

«Per me al primo posto viene l’amore e al secondo posto viene il lavoro.

La versione contrastante

Ma se per "Tu si que vales" la versione di Belen regge, le notizie raccolte nei mesi passati per l'addio a "Le Iene" sembrano smentire la showgirl. L'uscita dal programma di Neri Parenti, infatti, sarebbe essere stata una scelta mirata dell'azienda, voluta per cambiare il profilo dello show, dandogli un taglio più giornalistico.

Per questo la conduzione è stata affidata a Veronica Gentili, una giornalista con un bagaglio e uno spessore diverso rispetto a Belen. Gentili aveva raccontato che è stato proprio Pier Silvio Berlusconi a sceglierla per la conduzione, lasciandola «senza parole».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 11:55

