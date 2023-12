Belen come Ilary Blasi? Paola Ferrari all'attacco: «Ormai basta una camicia bianca per sembrare un santa»

di Redazione web

Paola Ferrari attacca Belen. Con un post su Instagram, la giornalista tv ha commentato la lunga intervista della showgirl nell'ultima puntata di Domenica In. L'argentina ha raccontato del difficile periodo vissuto negli ultimi mesi: ha lottato contro la depressione che l'ha travolta prima di separarsi definitivamente da Stefano De Martino, l'ex marito che, oltre a non essere stato presente nel periodo buio, come da lei stessa dichiarato, l'ha tradita numerose volte.

Belen, Ilary Blasi, Paola Ferrari e la camicia



La giornalista sui social ha scritto: «Ormai basta una camicia bianca per sembrare una Santa». Ecco cosa ha scritto la Ferrari: «Belen e le sue confessioni protagoniste per un'ora su Rai Uno. Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una Santa». Il riferimento è a un'altra donna dello spettacolo che ha recentemente portato sul piccolo schermo la sua verità: Ilary Blasi. Nel documentario "Unica", prodotto da Netflix, l'ex moglie di Francesco Totti ha parlato della fine del matrimonio dopo 20 anni e dei presunti tradimenti indossando proprio una camicia bianca.

La conduttrice televisiva e giornalista, a corredo del testo, ha aggiunto una foto della showgirl argentina scattata dalla tv e non ha ottenuto numerosi consensi.

Belen a Domenica In

Belen Rodriguez è tornata in tv ieri, a Domenica In, dopo una lunga assenza. La showgirl argentina ha rivelato di aver lottato contro la depressione che l'ha travolta inaspettatamente. Dopo circa 20 giorni in clinica e grazie all'amore della famiglia e di Elio Lorenzoni oggi è pronta a vivere la sua nuova vita. Ha parlato dei tradimenti di Stefano De Martino e di quanto l'ex marito sia stato poco presente nel suo periodo buio: «Non ha saputo aiutarmi, essere un marito. Perché non mi ama, non mi ha amata». E sull'anello ricevuto e condiviso con i fan sui social ha infine raccontato: «In aereo a Dubai gli dissi "mi hai preparato l'anello?". Mi disse "sei ancora sposata", ma il divorzio sta arrivando. Gli dissi "Stiamo andando alle Maldive, dove lo trovi un altro posto dove chiedermelo?" Così mi ha regalato un anello, dicendomi "è simbolico, ma mi vuoi sposare?" In aeroporto, è stato bello. Mi sono autoproposta, ma ha avuto un sì».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Dicembre 2023, 08:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA