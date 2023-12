Belen e Stefano De Martino, tradimenti e matrimonio finito: «Mi ha lasciata con un messaggio su Whatsapp»

Belen Rodriguez ha raccontato la sua verità sulla fine del matrimonio con Stefano De Martino in una lunga intervista a Mara Venier in diretta durante l'ultima puntata di Domenica In. Quello con il padre di suo figlio è stato un rapporto costellato di tradimenti - ne ha denunciati pubblicamente più di 12 «poi ho smesso di contarli», dice - e di un dolore che l'ha spinta nel tunnel della depressione, dal quale è uscita passando per un ricovero in clinica.