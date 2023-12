⁠⁠Belen e Simona Ventura in copertina nel 2018: «Noi due contro tutti». Il provino per l'Isola: Voleva una casa per quando litigava con il fidanzato

di Dajana Mrruku

Belen e Simona Ventura sono sempre state molto amiche. La conduttrice la scelse personalmente per la sua edizione de L'Isola dei Famosi, come naufraga, e mai scelta fu più azzeccata. La carriera di Belen prese una svolta incredibile dopo la sua partecipazione al reality show e Simona guadagnò ottimi ascolti. Le due showgirl non hanno mai smesso di lottare per dimostrare il loro valore nel mondo dello spettacolo e oggi mantengono ancora un bellissimo rapporto.

Belen ha ritrovato una delle prime copertine di Chi dedicate a lei, dove appare anche Simona Ventura a condividere lo scatto.

Belen, la rivista ritrovata

Belen si trova in Argentina dove sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza, in attesa del nuovo anno.

La showgirl ha condiviso il ritrovamento su Instagram, aggiungendo il commento: «È cambiato qualcosa? Sì, che continuiamo a combattere, abbracciate!»

L'aneddoto

Simona Ventura, intervistata a "Storie di donne al bivio" ha raccontato un aneddoto sulla partecipazione di Belen all'Isola dei Famosi: «Lei venne da me e mi chiese se poteva partecipare al reality perché aveva bisogno di soldi per prendere una casa in affitto per i suoi genitori che voleva portare in Italia dall'Argentina. Io la adoravo, ha fatto il provino per le schedine di "Quelli del calcio", ma io non l'ho potuta prendere perché non aveva il Visto. Una volta ottenuto, l'ho chiamata per l'Isola e mi disse: "Sì, così quando litigo con il mio fidanzato (con il quale conviveva) ho una casa in cui stare"».

