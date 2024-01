Belen, nozze segrete in Argentina? Al dito di Elio Lorenzoni spunta una fede mai vista prima

di Dajana Mrruku

Belen ed Elio Lorenzoni fanno sempre più sul serio. La showgirl argentina ha portato il suo nuovo fidanzato e i figli Santiago e Luna Marì in Argentina, sua terra natia, per farli conoscere ai parenti rimasti nel paese. Si tratta di un passo importante che aveva compiuto solo con Stefano De Martino, dopo il loro matrimonio in Italia. Belen ha detto di sentirsi pronta per un secondo matrimonio con Elio Lorenzoni perché in lui ha trovato l'uomo della sua vita e lui sembra essere della stessa opinione, visto l'anello che le ha regalato durante il loro viaggio alle Maldive a inizio dicembre.

Mentre in Italia continuano a circolare nomi di modelle e influencer che avrebbero frequentato Stefano De Martino durante e dopo il suo matrimonio con Belen, all'anulare di Elio Lorenzoni è apparsa una fede sospetta.

La fede al dito

Le giornate di Belen e la sua famiglia in Argentina proseguono tra gite fuoriporta e scenari spettacolari.

Nozze segrete in Argentina?

La fede alla mano sinistra di Elio Lorenzoni ha scatenato i fan sui social: «Si sono sposati in gran segreto?». Eppure Belen era stata chiara durante l'intervista con Mara Venier e la proposta del fidanzato in aeroporto: «Stavamo andando alle Maldive e ci fermiamo a Dubai. Gli chiedo se mi ha preparato l’anello per il matrimonio perché le Maldive sono il posto più bello del mondo per fare una proposta. Lui mi dice "No, sei ancora sposata, quando arriva il divorzio te lo chiederò". Lui, poi, è andato da qualche parte, poi è tornato e mi ha mostrato questo anello e mi fa: "Questo è simbolico eh! Però mi vuoi sposare?" Io ho detto di sì!».

Il matrimonio sì, ma solo dopo il divorzio da Stefano De Martino, ma con Belen non c'è mai nulla di sicuro. Che sia stata una cerimonia simbolica nella sua terra natia? L'amore fa fare pazzie e lei lo sa bene!

