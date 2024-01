Stefano De Martino tradiva Belen con Alessia Marcuzzi: «Sesso nei camerini e viaggi segreti». Le nuove indiscrezioni

Belen Rodriguez ha chiuso il 2023 con il botto, confermando il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Sui social, la conduttrice argentina ha risposto una fan che le chiedeva se quelle indiscrezioni fossero vere oppure no. E dopo aver ammesso tutto (non l'aveva mai fatto prima, seppure avesse parlato dei tanti tradimenti del suo ex marito) ha chiesto scusa all'esperto gossip che per primo aveva rivelato il flirt fedifrago.