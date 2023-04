Verissimo, le anticipazioni: da Sonia Bruganelli a Paola Caruso, ecco tutti gli ospiti del weekend di Silvia Toffanin

di Redazione web

Verissimo torna con un altro weekend ricco di ospiti che racconteranno a Silvia Toffanin le loro gioie ma anche i loro dolori. La conduttrice, come ogni fine settimana, tornerà anche oggi, sabato 22 aprile e domani, domenica 23 aprile su Canale 5 dalle 16.30. Tra gli ospiti più attesi ci sono Sonia Bruganelli con la figlia Adele Bonolis ma anche Paola Caruso che tornerà a raccontare la storia del suo bambino Michele.

Sonia Bruganelli con Paolo Bonolis, la nuova foto mette a tacere le voci di separazione: «Habemus...»

Padre Georg a Verissimo: «Caso Orlandi? Non emergerà nulla di nuovo. Ecco cosa dissi a Papa Ratzinger»

Isola dei famosi, gaffe a Verissimo: spunta un naufrago che non appare tra i concorrenti

Gli ospiti di Verissimo del sabato

Oggi, sabato 22 aprile, Silvia Toffanin avrà il piacere di intervistare diversi ospiti. La puntata di Verissimo si aprirà come sempre con l'ultimo eliminato della puntata di Amici, in questo caso la cantante Federica. Ci saranno le attrici Martina Stella e Antonia Liskova che è la protagonista del film "Il Patriarca". Inoltre, Silvia Toffanin avrà anche modo di intervistare Milena Miconi, reduce dall'ultima edizione del GfVip e anche una delle poche gieffine ospiti a Verissimo. Paola Caruso aggiornerà Silvia sulle condizioni di salute del suo bambino Michele che sta lottando per tornare a camminare come prima del danno causatogli da un'iniezione effettuata scorrettamente.



Gli ospiti di domenica

I telespettatori di Verissimo sanno bene che Silvia Toffanin va in onda anche di domenica ed ecco, infatti, gli ospiti che verranno intervistati. Si partirà con Sonia Bruganelli che si racconterà e magari parlerà anche delle voci di crisi che sono state attribuite al suo matrimonio con Paolo Bonolis, in quest'ultimo periodo. Con lei ci sarà anche la figlia Adele. Poi, sarà la volta di Romina Power che sarà ospite a Verissimo con il figlio Yari Carrisi Power. Il ballerino Roberto Bolle sarà l'ospite d'eccezione mentre il momento musicale sarà coperto dai Pooh che racconteranno la loro lunga carriera.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Aprile 2023, 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA