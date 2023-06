Amici, Wax e Maddalena Svevi in crisi? «Lite furiosa nel backstage». Cosa è succcesso e il dettaglio social

di Redazione Web

Da giorni, ormai, il gossip ha acceso i riflettori su Wax e Maddalena Svevi. Il motivo? Un mancato follow sui social tra il cantante e la ballerina, appena usciti da Amici 22. I due protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, si sono ritrovati a talent show ultimato all’evento post-Amici, Rock in Roma-Full out, e non a caso figurano in uno dei video del profilo di Wax attivo su TikTok. Ma tra la data de il 20 giugno, in cui si registra la messa in onda in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity, e il 21 giugno qualcosa è accaduto sui social dei due protagonisti: cosa sarà successo?

Alda D'Eusanio: «Il GfVip mi ha rovinata. Accettare è stato un errore, cacciata in pigiama e pantofole»

Belen Rodriguez, l'addio a Mediaset si avvicina? Sabrina Ferilli le scrive sui social

Wax e Maddalena Svevi in crisi?

I due non si seguono più su Instagram. E, dopo il defollow, spunta il possibile motivo, come indicato da Cosmopolitan. A quanto pare, nel mezzo dell’attesa per il debutto sul palco di Rock in Roma, tra un dialogo e l’altro nel backstage, Wax e Maddalena Svevi hanno litigato furiosamente.

Una lite furiosa, insomma, che ha scatenato la curiosità dei fan. L’evento live a Roma di reunion tra i talenti cantautori e ballerini di Amici 22 di Maria De Filippi potrebbe essersi rivelato la location di un duro confronto, fino alla presunta rottura tra i protagonisti del gossip del momento e il caso “defollow” del segui sparito improvvisamente.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA