Angelina Mango nel cast di Amici 23? «Bisogna essere sinceri...». E spunta anche l'ipotesi Sanremo

Il post Amici. Dopo aver vinto il circuito canto di Amici 22 , Angelina Mango si racconta e svela novità importanti: potrebbe tornare in Tv nel cast di Amici 23. In un’intervista concessa a TV Sorrisi & Canzoni, Angelina ammette di avere dei limiti. «Non so se avrei le competenze per farlo - dichiara, quando le viene chiesto se sia pronta a subentrare nel cast del talent di Maria De Filippi, come giudice e/o insegnante di canto al serale di Amici 23, l’edizione in partenza a settembre 2023 -. La lezione che ho imparato da Maria è che bisogna essere sempre sinceri, le bugie non portano da nessuna parte».

L'evoluzione

Angelina ha partecipato al cast di Amici 22 per un motivo preciso: «Tutto è partito da quella “Voglia di vivere“, anche se avevo scritto prima Mani vuote.

Il futuro

E alla domanda su una futura conduzione del Festival di Sanremo 2024, lei risponde: «Mi concentro sul breve termine. Però nella vita bisogna lasciarsi sorprendere da quello che può arrivare». Il mondo della TV non rientrerebbe tra i sogni custoditi nel cassetto, per lei, almeno non per il momento. Ma si sa, mai dire mai.

