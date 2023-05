Amici, Mattia Zenzola dimentica Maddalena Svevi e volta pagina? «Sto iniziando a..»

di Redazione Web

Mattia Zenzola ha un uovo amore? Sembra che il vincitore di Amici abbia già dimenticato Maddalena Svevi e voltato pagina. Che sia un gossip o una certezza, in molti vogliono sapere la verità. In un’intervista concessa a Chi magazine, Mattia Zenzola chiarisce la sua posizione: «Se sono innamorato di qualcuno? Per ora comincio a innamorarmi di me, sto iniziando ad amarmi un pochino di più. […]».

Le novità

Su Maddalena Svevi, il ballerino latinista svela: «Il mio legame con Maddalena? Mi sono lasciato andare e ho avuto amicizie diverse».

L'amicizia ad Amici

Ma l’intervista a Mattia Zenzola verte anche sul rapporto con Raimondo Todaro, l’insegnante di ballo che lo ha promosso ad Amici 22: «È stato il mio mentore. Lui mi ha dato la maglia, mi ha fatto entrare qui dentro, ha creduto sempre in me, ed è stata la persona che quando me ne sono dovuto andare per l’infortunio mi ha dato una seconda possibilità. Gli devo tanto e non me lo scorderò mai».

