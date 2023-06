Amici, le rivelazioni di Mattia Zenzola su Maria De Filippi: «Fuori dal programma è...»

di Redazione Web

Retroscena inediti. Mattia Zenzola rivela una curiosa verità sulla conduttrice di Amici, Maria De Filippi. Duante un'intervista al web format di Lorella Cuccarini, Dimmi di te, il concorrente uscente, ritiratosi per un infortunio ad Amici 21 e poi re-entry e vincitore finale ad Amici 22, parla della conduttrice: «La cosa che mi piace tanto di Maria è questa voglia di far arrivare dei ragazzi, di farli realizzare e raggiungere i loro obiettivi. Nella mia vita non l’ho vista in altre persone in modo così forte come la vedo in lei». E dopo il ballerino biondo aggiunge: «E la cosa più bella in assoluto, che nessuno vede, è il tempo che perde insieme a noi fuori da tutto».

Perché stando a quanto rivela l’ex Amici 22, i rapporti con Maria De Filippi per il ballerino non finiscono neache dopo il tempo e lo spazio del talent show: «Fuori dal programma, senza telecamere…è stata la mia seconda mamma, se così si può dire» conclude l’intervento sulla conduttrice.

