Pippo Inzaghi, il matrimonio con Angela Robusti: svelata la data delle nozze. «È la donna della mia vita»

Pippo Inzaghi senza filtri. In una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, l'ex calciatore si svela dall'infanzia al rapporto col fratello Simone, all’amore per la compagna Angela e il ricordo di Silvio Berlusconi. La sua infanzia l'ha passata a giocare nelle piazze del paese insieme al fratello, una tradizione di “strada” che rimpiange e che, ormai, non esiste quasi più. «Facevo già qualche gol e mi sceglievano sempre nelle squadre alla “buca”, ma se non facevano giocare anche Simone – che era tra i più piccoli – non giocavo nemmeno io. Ci siamo sempre divertiti insieme: mai stato un filo di invidia, solo grande rispetto e, soprattutto, siamo sempre stati orgogliosi per i successi l’uno dell’altro».

Dopo diverse storie d'amore, tra cui Samantha De Grenet, Sara Tommasi e Alessia Ventura, nel 2018 Pippo incontra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Robusti. «Quando ho visto Angela ho capito subito che era la donna della mia vita» ha detto.

